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Жена Гройсмана купила у него недвижимость за 8,8 млн


фото: "Вежа"
Премьер-министр Владимир Гройсман продал недвижимость на почти 8,8 млн грн предприятию ООО "Магигранд", принадлежащему его жене

Об этом свидетельствуют соответствующие изменения, внесенные в его декларацию.

В документе указано, что получил доход от отчуждения недвижимого имущества за 8 797 630 грн ООО "Магигранд".

Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, конечным бенефициарным собственником этого предприятия является жена премьер-министра Елена Гройсман.

Это предприятие также внесено в декларацию Гройсмана как собственность его жены. Ей принадлежит 80% акций.

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