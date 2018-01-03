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За пьяное ДТП судье Усатову грозит 3 года тюрьмы, - Шкиряк

Судье Киево-Святошинского суда Дмитрию Усатову грозит до 3 лет лишения свободы

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Открыто уголовное производство, ему грозит до 3 лет заключения", - сказал Шкиряк.

Советник главы МВД также подтвердил, что в машине находился именно судья Дмитрий Усатов.

В то же время в полиции сообщают, что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение. Самая жесткая санкция по этой части предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Лишение свободы предусматривает 2 часть статьи - в случае причинения смерти или тяжких телесных повреждений виновник может получить от 3 до 8 лет заключения.

  • Напомним, 2 января в Киеве судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов устроил пьяное ДТП и пытался скрыться в машине "скорой".
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