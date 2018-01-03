Индия ограничит допуск туристов к Тадж-Махалу

Предложенная мера призвана обеспечить сохранность уникального памятника любви XVII века. Его построено из белого мрамора, который стирается, загрязняется и повреждается многочисленными посетителями. Только в 2016-м их количество составило 6,5 млн человек, большинство - внутренние туристы.

По словам местных властей, после введения ограничения на максимальное количество посетителей-индийцев в Тадж-Махале составит 40 тысяч человек в день: сейчас в выходные и праздники их количество достигает 70 тысяч. На иностранных туристов нововведение не будет распространяться. Иностранцы платят за вход в мавзолей 1000 рупий (около 16 долларов), тогда как индейцам билет обходится в 40 рупий.

Справка:

Тадж-Махал - мавзолей-мечеть на берегу реки Джамна, построенный по приказу потомка Тамерлана - падишаха Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах (позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан).

Архитектура памятника сочетает элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей.

В 1983 году Тадж-Махал был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и назван "жемчужиной мусульманского искусства в Индии, одним из общепризнанных шедевров архитектурного наследия, которым восхищаются во всем мире".