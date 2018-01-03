Великобритания планирует заработать на свадьбе принца Гарри полмиллиарда фунтов
Об этом сообщает Reuters.
Около 200 млн фунтов стерлингов планируют получить от туристов в отелях, 150 млн - заработать на вечеринках, 50 млн от продажи футболок, шляп и сувениров, 100 млн - от рекламы.
Предприниматели в Виндзоре уже готовятся к всемирному интересу к пары: 33-летний Гарри является одним из самых популярных членов британской королевской семьи, а 36-летняя мисс Маркл популярна из-за главной роли в телевизионной драме "Костюмы".
"Это будет огромным стимулом для экономики, будет очень приятно видеть здесь много людей", - сказал менеджер отеля Harte and Garter напротив Виндзорского замка Эндрю Ли.
По данным Управления национальной статистики, свадьбы старшего брата Гарри герцога Уильяма и Кейт Миддлтон в апреле 2011 года привело к увеличению количества посетителей Великобритании на 350 тыс. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
- Напомним, в конце ноября Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке.
- Жениться пара планирует 19 мая 2018 года.
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