Великобритания планирует заработать на свадьбе принца Гарри полмиллиарда фунтов

3 января, 2018, 14:25

В Великобритании ожидают, что свадьба внука королевы Елизаветы II принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл принесет экономике страны до 500 млн фунтов стерлингов

Об этом сообщает Reuters.

Около 200 млн фунтов стерлингов планируют получить от туристов в отелях, 150 млн - заработать на вечеринках, 50 млн от продажи футболок, шляп и сувениров, 100 млн - от рекламы.

Предприниматели в Виндзоре уже готовятся к всемирному интересу к пары: 33-летний Гарри является одним из самых популярных членов британской королевской семьи, а 36-летняя мисс Маркл популярна из-за главной роли в телевизионной драме "Костюмы".

"Это будет огромным стимулом для экономики, будет очень приятно видеть здесь много людей", - сказал менеджер отеля Harte and Garter напротив Виндзорского замка Эндрю Ли.

По данным Управления национальной статистики, свадьбы старшего брата Гарри герцога Уильяма и Кейт Миддлтон в апреле 2011 года привело к увеличению количества посетителей Великобритании на 350 тыс. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.