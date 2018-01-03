В Израиле для террористов введут смертную казнь

3 января, 2018, 19:35

Израильский Кнессет предварительно поддержал законопроект о введении смертной казни для террористов

Об этом сообщает Haaretz.

Документ, внесенный министром обороны страны Авигдором Либерманом, депутаты предварительно одобрили на голосовании в среду, 3 января. Для того чтобы законопроект был окончательно принят, необходимо проведение еще трех раундов голосования.

Свою полную поддержку законопроекта также выразил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, отметив, что документ не является прихотью власти страны, а за терроризм надо вводить высшую меру наказания, поскольку теракт является военным преступлением. По его словам, террористы "должны чувствовать полную тяжесть закона".

Согласно тексту законопроекта, военный прокурор может потребовать смертной казни для террориста по своему усмотрению. Кроме того, предлагается, чтобы смертный приговор был принят не единогласным решением военного суда, а большинством голосов судей. Законопроект также запрещает снисходительность после принятия окончательного приговора суда.

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