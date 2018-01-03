В Японии создали электромобиль-трансформер
3 января, 2018, 21:08
Группа инженеров из компании Four Link Systems представила первый в своем роде электромобиль-трансформер
Об этом пишет Business Insider.
Как отмечается, проект Earth-1 сейчас тестируется, и скоро пойдет в серийное производство. Его особенность – видоизмененный сложный каркас, который позволяет парковать авто в стесненных условиях.
Сейчас стоимость электромобиля оценивается в $70 000. При этом Earth-1 по сути нет конкурентов.
- Напомним, во Франции построили "умную" дорогу, что может передавать электрокару до 20 кВт энергию прямо во время движения.
- Компания Илона Маска Tesla назвала предварительные цены на электрические грузовики Tesla Semi, представленные 17 ноября.
- Маск презентовал спорткар Tesla Roadster, который назвал самым быстрым серийным автомобилем. Автомобиль может проехать на одной зарядке до 1000 км, что является новым рекордом для электрокаров. Он может разогнаться до 100 км/час. за 1,9 секунды, максимальная скорость - свыше 250 миль/час. (400 км/ч).
- Недавно Tesla объявила об отзыве 11 тысяч электрокаров Model X, которые изготовили в период с октября 2016 по август 2017 года
- В ноябре Tesla объявила о крупнейших в своей истории квартальных убытках в $671 миллион.
Читайте также
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
-
-
-