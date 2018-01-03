В Японии создали электромобиль-трансформер

3 января, 2018, 21:08

Группа инженеров из компании Four Link Systems представила первый в своем роде электромобиль-трансформер

Об этом пишет Business Insider.

Как отмечается, проект Earth-1 сейчас тестируется, и скоро пойдет в серийное производство. Его особенность – видоизмененный сложный каркас, который позволяет парковать авто в стесненных условиях.

Сейчас стоимость электромобиля оценивается в $70 000. При этом Earth-1 по сути нет конкурентов.