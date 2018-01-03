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В Венесуэле солдат застрелил беременную женщину из-за мяса к новогоднему столу

В Венесуэле солдат Нацгвардии застрелил 18-летнюю беременную женщину в очереди за свининой

Об этом сообщает Reuters.

В Венесуэле свинина является традиционным блюдом на новогоднем столе, которая из-за нехватки продуктов стала дефицитной.

Как рассказали свидетели, сержант с товарищем по службе подъехали к очереди и стали требовать, чтобы люди разошлись, потому что мясо уже заканчивалось. Два нацгвардейца находились в состоянии алкогольного опьянения.

После этого возник спор. Солдат застрелил женщину, которая находилась на пятом месяце беременности. Ее брат получил ранения.

Отмечается, что злоумышленника уже задержали.

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