В Венесуэле солдат застрелил беременную женщину из-за мяса к новогоднему столу
3 января, 2018, 10:00
В Венесуэле солдат Нацгвардии застрелил 18-летнюю беременную женщину в очереди за свининой
Об этом сообщает Reuters.
В Венесуэле свинина является традиционным блюдом на новогоднем столе, которая из-за нехватки продуктов стала дефицитной.
Как рассказали свидетели, сержант с товарищем по службе подъехали к очереди и стали требовать, чтобы люди разошлись, потому что мясо уже заканчивалось. Два нацгвардейца находились в состоянии алкогольного опьянения.
После этого возник спор. Солдат застрелил женщину, которая находилась на пятом месяце беременности. Ее брат получил ранения.
Отмечается, что злоумышленника уже задержали.
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