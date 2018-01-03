В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада
Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook.
Согласно европейских требований, шоколадом может называться только тот продукт, который содержит не менее 35% какао-продуктов.
В молочном шоколаде должно быть более 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов. Белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла и 14% молочных продуктов.
"В отличие от требований национального стандарта Украины (ДСТУ), который является добровольным, европейские требования являются обязательными для исполнения", - подчеркивают в представительстве.
В случае несоответствия продукта европейским требованиям, он не сможет называться "шоколадом" или "шоколадным", а будет иметь название "сладкий батончик" или "глазированная конфета".
Украина достаточно активно экспортирует шоколад и изделия из него в страны ЕС. Только за январь-октябрь 2017 года увеличился экспорт на 35%, по сравнению с 2016 годом, и составил $25,3 млн.
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- Напомним, в этом году Украина продала за границу на 48% больше электричества.
- В текущем году продажа товаров в страны ЕС выросла на $2,4 млрд и составила 40% украинского экспорта.
- Украина начала спор в ВТО из-за ограничения импорта Россией.
- Украина начала продавать Канаде турбомоторы, спецавто и еще 152 новых видов товаров.
- До конца 2020 года Украина может стать экспортером газа.
- Украина экспортировала меда на рекордные $86,9 млн и вошла в топ-5 мировых поставщиков.
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