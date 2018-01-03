В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада

3 января, 2018, 18:40

С 1 января в Украине начали действовать новые требования к изделиям из какао и шоколада, которые должны обеспечить соблюдение европейских стандартов в области безопасности и качества продуктов питания

Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook.

Согласно европейских требований, шоколадом может называться только тот продукт, который содержит не менее 35% какао-продуктов.

В молочном шоколаде должно быть более 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов. Белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла и 14% молочных продуктов.

"В отличие от требований национального стандарта Украины (ДСТУ), который является добровольным, европейские требования являются обязательными для исполнения", - подчеркивают в представительстве.

В случае несоответствия продукта европейским требованиям, он не сможет называться "шоколадом" или "шоколадным", а будет иметь название "сладкий батончик" или "глазированная конфета".

Украина достаточно активно экспортирует шоколад и изделия из него в страны ЕС. Только за январь-октябрь 2017 года увеличился экспорт на 35%, по сравнению с 2016 годом, и составил $25,3 млн.

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