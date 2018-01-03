В Сирии разбился российский боевой вертолет, есть погибшие
3 января, 2018, 13:12
В Сирии потерпел крушение российский боевой вертолет Ми-24, погибли два пилота
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.
Инцидент произошел 31 декабря. В российском ведомстве отмечают, что обстрела с земли не было. Вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности.
"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При осуществлении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - говорится в сообщении Минобороны России.
По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
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