В Сирии разбился российский боевой вертолет, есть погибшие

3 января, 2018, 13:12

В Сирии потерпел крушение российский боевой вертолет Ми-24, погибли два пилота

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.

Инцидент произошел 31 декабря. В российском ведомстве отмечают, что обстрела с земли не было. Вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности.

"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При осуществлении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - говорится в сообщении Минобороны России.

По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.