В США потрясены убийством Ноздровской и требуют наказать виновных

3 января, 2018, 09:51

В посольстве США в Украине требуют привлечь к ответственности виновных в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской

Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

Также Посольство США выразило соболезнования родным и близким Ноздровской.

"Ошеломлены и расстроены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отмечают в сообщении.

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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.

Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

28 декабря Ноздровска не дала выпустить по амнистии Росошанского.

Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.

Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.

Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы.

Полиция допросила около 50 человек по делу об убийстве.

2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.

Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.

Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.

Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.