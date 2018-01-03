В США потрясены убийством Ноздровской и требуют наказать виновных
Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.
Также Посольство США выразило соболезнования родным и близким Ноздровской.
"Ошеломлены и расстроены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отмечают в сообщении.
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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
28 декабря Ноздровска не дала выпустить по амнистии Росошанского.
Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.
Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы.
Полиция допросила около 50 человек по делу об убийстве.
2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.
Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.
Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
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