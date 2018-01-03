В правительстве рассказали, когда заработает накопительная пенсионная система

"На сегодня законодательство для трехуровневой пенсионной системы в целом сформированное и вопрос запуска второго уровня - это больше вопрос политический. Нужно было запустить эту систему еще 14 лет назад. Но я убежден, что у действующей власти хватит прежде всего политической воли, наконец, сделать этот шаг и дать украинцам шанс получать в будущем действительно достойные пенсии", - сказал Розенко.

По словам вице-премьер-министра, если бы накопительную систему ввели 14 лет назад, то сейчас люди, которые выходят на пенсию, получали бы не 3-4 тыс. грн, а 6-7 тыс. грн.

Одним из самых главных вопросов, который необходимо законодательно урегулировать в течение 2018 года, Розенко назвал защиту пенсионных взносов граждан.

"В действующем законодательстве четко зафиксировано, что мы все – и правительство, и Верховная Рада должны осуществить все необходимые мероприятия в течение 2018 года, чтобы с 1 января 2019 года накопительная пенсионная система заработала", - сказал он.

"И на первом плане, безусловно, стоит вопрос защиты средств негосударственного пенсионного страхования и накопительной системы. Эти вещи нам нужно детально выписать и дать четкий сигнал людям, что их пенсионные взносы будут полностью защищены как от инфляции, так и от других негативных процессов", - пояснил вице-премьер-министр.

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