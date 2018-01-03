В полиции рассказали подробности ДТП с пьяным судьей в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Полиция установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
ДТП случилось на улице Обороны в Святошинском районе. Сообщение об аварии в полицию поступило в 22:30.
Правоохранители установили, что произошло столкновение автомобилей Ford Mustang, который двигался в направлении автодороги "Киев-Чоп", и Renault Duster, ехавшего в направлении села Белогородка.
В результате аварии обе машины оказались в кювете.
В полиции отмечают, что оба водителя получили телесные повреждения. На месте происшествия им оказали помощь бригады "скорой", а затем доставили в больницу.
Водитель Renault Duster госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом шейного позвоночника. А водитель Ford Mustang получил закрытую черепно-мозговую травму.
Также установлено, что водитель Ford Mustang находился в состоянии алкогольного опьянения. Спецустройство драгер при прохождении освидетельствования показало у него 1,52 промилле. В медицинское заведение, где находится мужчина, вызвали бригаду специалистов для проведения анализа на содержание алкоголя.
Правоохранители установят механизм ДТП после проведения судебных экспертиз и других следственных действий.
Следователи внесли сведения об аварии в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".
- Напомним, 2 января в Киеве на повороте с Житомирской трассы на село Белогородка судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов устроил ДТП и пытался скрыться в карете скорой помощи.
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