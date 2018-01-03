В полиции рассказали подробности ДТП с пьяным судьей в Киеве

3 января, 2018, 12:19

Полиция начала расследование ДТП в столице с участием судьи Киево-Святошинского суда Дмитрия Усатова, который был за рулем Ford Mustang

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Полиция установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП случилось на улице Обороны в Святошинском районе. Сообщение об аварии в полицию поступило в 22:30.

Правоохранители установили, что произошло столкновение автомобилей Ford Mustang, который двигался в направлении автодороги "Киев-Чоп", и Renault Duster, ехавшего в направлении села Белогородка.

В результате аварии обе машины оказались в кювете.

В полиции отмечают, что оба водителя получили телесные повреждения. На месте происшествия им оказали помощь бригады "скорой", а затем доставили в больницу.

Водитель Renault Duster госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом шейного позвоночника. А водитель Ford Mustang получил закрытую черепно-мозговую травму.

Также установлено, что водитель Ford Mustang находился в состоянии алкогольного опьянения. Спецустройство драгер при прохождении освидетельствования показало у него 1,52 промилле. В медицинское заведение, где находится мужчина, вызвали бригаду специалистов для проведения анализа на содержание алкоголя.

Правоохранители установят механизм ДТП после проведения судебных экспертиз и других следственных действий.

Следователи внесли сведения об аварии в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".