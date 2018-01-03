В Перу автобус упал в пропасть, 48 человек погибли

3 января, 2018, 08:14

За 70 километров до столицы Перу Лимы пассажирский автобус упал в пропасть, погибли 48 человек

Об этом сообщает El Comercio со ссылкой на местную полицию

Трагедия произошла на участке серпантина, известного как Поворот дьявола (Curva del Diablo). Эта дорога считается одной из самых опасных в стране.

По данным издания, выжили только шесть человек. Сейчас спасательные работы прекращены из-за повышения уровня воды, что угрожает жизни спасателей.

По предварительным данным, автобус столкнулся с другим транспортным средством, из-за чего водитель не справился с управлением и автобус полетел в пропасть.