В новогоднюю ночь киевский фуникулер перевез рекордное количество пассажиров

3 января, 2018, 09:37

В Киеве в новогоднюю ночь фуникулер установил новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранс".

В ночь с 31 декабря на 1 января фуникулер перевез 37 102 пассажиров, что на 2142 пассажира больше, чем в прошлом году.

В "Киевпасстрансе" добавляют, что в 2018 году запланирована масштабная реконструкция фуникулера, которая предусматривает ремонт верхней и нижней станций, машинного отделения, путей и замену самих вагонов на более современные.