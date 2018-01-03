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В новогоднюю ночь киевский фуникулер перевез рекордное количество пассажиров


фото: alex_ozhnk/ Instagram
В Киеве в новогоднюю ночь фуникулер установил новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранс".

В ночь с 31 декабря на 1 января фуникулер перевез 37 102 пассажиров, что на 2142 пассажира больше, чем в прошлом году.

В "Киевпасстрансе" добавляют, что в 2018 году запланирована масштабная реконструкция фуникулера, которая предусматривает ремонт верхней и нижней станций, машинного отделения, путей и замену самих вагонов на более современные.

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