В Киеве пьяный судья совершил ДТП и пытался скрыться в карете скорой, - нардеп
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.
По его словам, в результате ДТП тяжело травмировался человек. Также он утверждает, что жена Усатова также работает судьей - в Соломенском райсуде Киева.
Мосийчук подчеркивает, что Усатов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
"Виновник ДТП, по предварительной информации, судья Киево-Святошинского суда Усатов Дмитрий Дмитриевич (жена также судья Соломенского суда Усатова Ирина) находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и в карете скорой помощи пытается покинуть место совершения преступления", - рассказал Мосийчук.
Он отметил, что местные водители заблокировали скорую и не дали водителю скрыться.
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