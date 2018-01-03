В Киеве пьяный судья совершил ДТП и пытался скрыться в карете скорой, - нардеп

3 января, 2018, 09:15

2 января в Киеве на повороте с Житомирской трассы на село Белогородка судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов устроил ДТП и пытался сбежать

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

По его словам, в результате ДТП тяжело травмировался человек. Также он утверждает, что жена Усатова также работает судьей - в Соломенском райсуде Киева.

Мосийчук подчеркивает, что Усатов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Виновник ДТП, по предварительной информации, судья Киево-Святошинского суда Усатов Дмитрий Дмитриевич (жена также судья Соломенского суда Усатова Ирина) находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и в карете скорой помощи пытается покинуть место совершения преступления", - рассказал Мосийчук.

Он отметил, что местные водители заблокировали скорую и не дали водителю скрыться.