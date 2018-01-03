В Эстонии к 100-летию независимости выпустят почтовую марку из серебра

3 января, 2018, 19:15

Почтовая служба Эстонии к столетию Эстонской Республики выпустит почтовую марку из чистого серебра

Об этом говорится в сообщении службы.

Серебряная марка с изображением большого герба Эстонии будет выпущена 22 февраля. Номинальная стоимость марки размером 28 x 38 мм и весом 1,2 грамма — 10 евро.

"Это первая в Эстонии почтовая марка из чистого серебра, и поскольку время ее выхода —100-летие Эстонской Республики, символически, марка идеально подходит в качестве памятного сувенира как для самого себя, так и для подарка", — говорится в сообщении.

Марка будет выпущена ограниченным тиражом, и каждый экземпляр будет упакован в прозрачную защитную пластиковую капсулу. Первые две сотни юбилейных марок будут также упакованы в подарочную коробку.