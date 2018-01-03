В Эфиопии отпустят всех политзаключенных и закроют тюрьму, где пытали людей

3 января, 2018, 18:06

Правительство Эфиопии отпустит всех заключенных, осужденных по политическим мотивам

Об этом сообщил премьер-министр страны Хайлемариам Десалень, передает Deutsche Welle.

"Политические заключенные, как те, кому грозит уголовное преследование, так и те, кто уже находится под стражей, будут или помилованы, или их дела будут закрыты", - сказал глава правительства страны.

При этом Десалень не назвал ни количества заключенных, ни даты освобождения или других деталей.

Чиновник также объявил о закрытии тюрьмы Майкелави, где, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, применяют пытки. На ее месте должен появиться исторический музей. Тюрьма Майкелави существует со времен правления Временного военно-административного совета, управлявшего страной с 1974 по 1987 год.

Правительство Эфиопии впервые официально признало наличие политзаключенных. В конце 2015 года в стране начались антиправительственные протесты, которые длились несколько месяцев. По данным Human Rights Watch, протесты привели к сотням жертв. Кроме того, были арестованы десятки тысяч человек, около двух тысяч из которых до сих пор находятся в тюрьмах.