В Эфиопии отпустят всех политзаключенных и закроют тюрьму, где пытали людей
Об этом сообщил премьер-министр страны Хайлемариам Десалень, передает Deutsche Welle.
"Политические заключенные, как те, кому грозит уголовное преследование, так и те, кто уже находится под стражей, будут или помилованы, или их дела будут закрыты", - сказал глава правительства страны.
При этом Десалень не назвал ни количества заключенных, ни даты освобождения или других деталей.
Чиновник также объявил о закрытии тюрьмы Майкелави, где, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, применяют пытки. На ее месте должен появиться исторический музей. Тюрьма Майкелави существует со времен правления Временного военно-административного совета, управлявшего страной с 1974 по 1987 год.
Правительство Эфиопии впервые официально признало наличие политзаключенных. В конце 2015 года в стране начались антиправительственные протесты, которые длились несколько месяцев. По данным Human Rights Watch, протесты привели к сотням жертв. Кроме того, были арестованы десятки тысяч человек, около двух тысяч из которых до сих пор находятся в тюрьмах.
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