В Дании украли бутылку русской водки стоимостью 1,1 млн евро
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Кража произошла в баре Café 33, где была выставлена коллекция водок. Владелец коллекции Брайан Энгберг сообщил о краже в полицию и выложил в Facebook фото предполагаемого преступника в маске, снятого камерой наблюдения.
Коллекционер рассказал журналистам, что одолжил бутылку в России около полугода назад и она не была застрахована. Бутылка изготовлена с применением золота и серебра и украшена эмблемой с автомобилем, который принимал участие в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью кожаного сиденья.
Бутылка была изготовлена частной компанией Dartz Motorz, которая базируется в Латвии и специализируется на производстве бронеавтомобилей. Dartz Motorz позиционирует себя как продолжатель традиций марки "Руссо-Балт", хотя сама компания не является владельцем марки. Автомобили под этой маркой начали выпускать на вагоностроительном заводе в Риге 100 лет назад. Несколько таких машин было поставлено российскому императорскому двору.
Мировую известность "Руссо-Балт" получила в 1910 году, когда главный инженер завода Андре Нагель соревновался на такой машине в ралли Санкт-Петербург-Неаполь. Автомобиль прошел дистанцию без единой поломки. За год Нагель выиграл на "Руссо-Балт" ралли в Монте-Карло. С началом первой мировой войны производство автомобилей перенесли в Москву и Санкт-Петербург, а вскоре после революции 1917 года прекратили.
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