В Дании украли бутылку русской водки стоимостью 1,1 млн евро

3 января, 2018, 15:00

В датском Копенгагене украли одну из самых дорогих в мире бутылок водки стоимостью 1,1 млн евро, которую ее владелец привез из России

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кража произошла в баре Café 33, где была выставлена коллекция водок. Владелец коллекции Брайан Энгберг сообщил о краже в полицию и выложил в Facebook фото предполагаемого преступника в маске, снятого камерой наблюдения.

Коллекционер рассказал журналистам, что одолжил бутылку в России около полугода назад и она не была застрахована. Бутылка изготовлена с применением золота и серебра и украшена эмблемой с автомобилем, который принимал участие в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью кожаного сиденья.

Бутылка была изготовлена частной компанией Dartz Motorz, которая базируется в Латвии и специализируется на производстве бронеавтомобилей. Dartz Motorz позиционирует себя как продолжатель традиций марки "Руссо-Балт", хотя сама компания не является владельцем марки. Автомобили под этой маркой начали выпускать на вагоностроительном заводе в Риге 100 лет назад. Несколько таких машин было поставлено российскому императорскому двору.

Мировую известность "Руссо-Балт" получила в 1910 году, когда главный инженер завода Андре Нагель соревновался на такой машине в ралли Санкт-Петербург-Неаполь. Автомобиль прошел дистанцию без единой поломки. За год Нагель выиграл на "Руссо-Балт" ралли в Монте-Карло. С началом первой мировой войны производство автомобилей перенесли в Москву и Санкт-Петербург, а вскоре после революции 1917 года прекратили.