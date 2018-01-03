Украинским заробитчанам в Италии везли новогодние пакеты с патронами для автоматов
3 января, 2018, 11:58
Сотрудники пункта пропуска "Порубное" Черновицкой таможни ГФС нашли оружие в пакетах для украинских заробитчан
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ГФС рассказывают, что "неновогодние" пакеты обнаружили в микроавтобусе, который перевозил из Украины в Италию посылки для гастарбайтеров.
В упакованной скотчем картонной коробке было спрятано 10 корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатини - система рельсового крепления прицелов и других вспомогательных устройств на огнестрельное оружие.
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