Украинским заробитчанам в Италии везли новогодние пакеты с патронами для автоматов

3 января, 2018, 11:58

Сотрудники пункта пропуска "Порубное" Черновицкой таможни ГФС нашли оружие в пакетах для украинских заробитчан

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГФС рассказывают, что "неновогодние" пакеты обнаружили в микроавтобусе, который перевозил из Украины в Италию посылки для гастарбайтеров.

В упакованной скотчем картонной коробке было спрятано 10 корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатини - система рельсового крепления прицелов и других вспомогательных устройств на огнестрельное оружие.