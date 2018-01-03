Украинцы установили рекорд по правопорядку на новогодние праздники, - полиция
3 января, 2018, 22:15
Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние 5 лет
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Отмечается, что в период с 30 декабря по 1 января в стране зарегистрировано 5,6 тысячи уголовных правонарушений. Среди них — 13 разбойных нападений (в сравнении с зафиксированным средним показателем – 33), 131 грабеж (в среднем – 195), краж – 2404 (в среднем – 3250).
Также за выходные в милицию поступило 1817 сообщений о ДТП. В сравнении с прошлыми годами этот показатель — один из самых низких за последние 5 лет (в среднем – 2062).
В новогоднюю ночь в Украине обеспечивали безопасность и порядок свыше 8 тысяч полицейских и 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.
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