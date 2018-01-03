Трамп и Ким Чен Ын померялись "ядерными кнопками"

3 января, 2018, 12:59

Президент США Дональд Трамп ответил лидеру КНДР на угрозы о готовности к запуску ядерных ракет

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ун только что заявил, что "ядерная кнопка постоянно на его столе". Кто-то из его истощенного и проголодавшегося режима, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее его, и моя кнопка работает!" - написал Трамп.

Ранее во время новогоднего телеобращения Ким Чен Ын заявил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет.

"Ядерная кнопка" или "ядерный чемодан" - устройство, обеспечивающее возможность отдать приказ о применении ядерного оружия.

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Напомним, 28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.

В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за запуска руководством Северной Кореи баллистической ракеты.

Президент США Дональд Трамп анонсировал дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.

Япония уже хочет приобрести ракеты, которые могут ударить по КНДР.

Несмотря на ядерные пуски КНДР Южная Корея предлагает Северу договориться об участии в Олимпиаде.