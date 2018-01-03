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Синоптик рассказала, какой будет погода на Сочельник и Рождество

До рождественских праздников в Украине ожидается новое потепление, после которого придет похолодание

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"6-7 января в большинстве областей Украины ожидается потепление. С 9 января ожидается снижение температуры до небольших "минусов", - сказала Диденко.

3-4 января будет преимущественно теплой и влажной - температура будет превышать 0°C, ожидается дождь или снег, возможен мокрый снег.

В Киеве 3-4 января погода будет оставаться влажной, местами дождь и туман, к вечеру четверга возможен мокрый снег. Температура будет оставаться в пределах дневных +3...+4°C. Снижение температуры в Киеве ожидается 8-9 января.

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