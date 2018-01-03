Суд назначил залог основателю онлайн-сервиса YouControl

3 января, 2018, 07:28

2 января Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для основателя аналитического онлайн-сервиса YouControl Сергея Мильмана, которого подозревают в несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных сетей

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд назначил меру пресечения в виде залога в размере 51 тыс. грн.

Таким образом, судья частично удовлетворил ходатайство обвинения. Прокуроры требовали залог в 6,5 миллиона гривень.

"Мы планируем отстаивать свободное использование открытых данных в Украине. И будем дальше отстаивать свою правовую позицию. Этот "театр абсурда" не пройдет. Он не имеет права существовать в правовом государстве", - отметили в компании YouControl.

Также суд постановил, что Мильман должен сдать загранпаспорт. В YouControl заявили, что планируют через месяц подавать ходатайство об изменении меры пресечения.

"По сути, речь идет не о нападении на YouControl, а о нападении на открытые данные в целом и на всю общественность, которая их использует для контроля органов власти и борьбы с коррупцией", - добавил Мильман.

Представители ряда общественных организаций обратились с открытым письмом к властям о прекращении давления на компанию YouControl. Они призывают руководство СБУ "остановить беспредел по применению различных методов давления на представителей бизнеса", а судей, которые рассматривают дело YouControl, "открыто и незаангажировано рассматривать соответствующие доказательства вины в действиях руководства компании".

Напомним, 23 марта 2017 СБУ проводила обыски в офисе и в квартирах работников онлайн-сервиса YouControl.

В тот же день СБУ на своем сайте сообщила, что ее сотрудники разоблачили киевскую коммерческую структуру "на незаконном сборе и продаже информации, которая имеет ограниченный доступ и является собственностью государства".

Тогда компания отрицала любые связи с Россией и другие обвинения.

27 декабря 2017 СБУ объявила подозрение Мильману в том, что он якобы несанкционированно вмешивался в работу компьютерных сетей.