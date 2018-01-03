SpaceX показала видео со сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy на стартовой позиции

3 января, 2018, 20:09

Компания SpaceX Илона Маска опубликовала снимки и видеоролик, на которых запечатлена сверхтяжелая ракета Falcon Heavy на стартовой площадке LC-39A

Видеозапись была обнародована на Instagram-аккаунте SpaceX.

Сообщается, что площадка LC-39A арендована компанией SpaceX с апреля 2014 года. Первый запуск ракеты Falcon 9 был произведен именно из нее.





Ожидается, что запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy состоится с 15 по 21 января этого года. Окончательная дата еще не утверждена, перед запуском необходимо будет пройти огненный тест для 27 двигателей Merlin 1D, которые находятся внутри трех ускорителей. Они выдают тягу, которую можно сравнить с 18-ю самолетами Boeing 747.

Внутри грузового отсека в качестве полезной нагрузки будет находиться автомобиль Tesla Roadster первого поколения. Илон Маск назвал слишком скучным использовать для этих целей стальные блоки.

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