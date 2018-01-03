Советник Трампа обвинил Россию во вмешательстве в выборы не только в США, но и в Европе

3 января, 2018, 16:41

Советник президента США по Национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер обвинил Россию во вмешательстве в выборы не только в Америке, но и в Европе и Мексике

Об этом чиновник заявил в интервью "Голосу Америки".

"Россияне также проявляли активность в Европе, - отметил генерал, - и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга", - считает Макмастер.

Он подчеркнул, что необходимо найти способ противостоять довольно продвинутой новой стратегии, которую Россия проводит по многим параметрам.

По словам генерала, эта новая угроза включает в себя использование дезинформации, пропаганды и социальных сетей для того, чтобы расколоть общество и настроить социальные группы друг против друга.

Советник американского президента также сообщил, что этот вопрос отдельно отмечен в Стратегии национальной безопасности США.

По его словам, Россия, как и раньше, отрицает свою причастность к подобным действиям, но делает это все менее убедительно. "Эти же люди заявляли: "Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей"; "Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины", "Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственного за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия".

"Сегодня этим словам уже никто не верит", - убежден Макмастер. В то же время, отмечает Макмастер, страны Ближнего Востока должны понимать роль России в событиях, происходящих в регионе, в частности стремление использовать деструктивные действия и политику Ирана.

Чиновник уверен, что за свои агрессивные действия и вмешательства в мировую политику "России придется дорого заплатить".

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