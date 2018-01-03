Советник Трампа обвинил Россию во вмешательстве в выборы не только в США, но и в Европе
Об этом чиновник заявил в интервью "Голосу Америки".
"Россияне также проявляли активность в Европе, - отметил генерал, - и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга", - считает Макмастер.
Он подчеркнул, что необходимо найти способ противостоять довольно продвинутой новой стратегии, которую Россия проводит по многим параметрам.
По словам генерала, эта новая угроза включает в себя использование дезинформации, пропаганды и социальных сетей для того, чтобы расколоть общество и настроить социальные группы друг против друга.
Советник американского президента также сообщил, что этот вопрос отдельно отмечен в Стратегии национальной безопасности США.
По его словам, Россия, как и раньше, отрицает свою причастность к подобным действиям, но делает это все менее убедительно. "Эти же люди заявляли: "Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей"; "Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины", "Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственного за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия".
"Сегодня этим словам уже никто не верит", - убежден Макмастер. В то же время, отмечает Макмастер, страны Ближнего Востока должны понимать роль России в событиях, происходящих в регионе, в частности стремление использовать деструктивные действия и политику Ирана.
Чиновник уверен, что за свои агрессивные действия и вмешательства в мировую политику "России придется дорого заплатить".
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- Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер хочет допросить руководителей фирм, которые работали на Пола Манафорта, бывшего советника Дональда Трампа.
- В распоряжении спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует связи команды президента США и России, оказался черновик письма, в котором указано, почему Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми.
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