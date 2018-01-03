Семья прикарпатской целительницы погибла из-за соседского котла, - СМИ
3 января, 2018, 13:27
Вероятной причиной трагедии, в которой в Ивано-Франковске погибли семеро членов семьи Гордиенков, стал новый газовый котел
Об этом сообщает "Галка" со ссылкой на городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям.
Новый котел был установлен в квартире соседей погибшей семьи.
По утверждению газовиков, котел не был должным образом введен в эксплуатацию.
- Напомним, 30 декабря в полицию поступило сообщение от жителя Ивано-Франковска о том, что он пришел вечером в гости к товарищу и обнаружил в квартире без признаков жизни хозяина квартиры, его супругу и четырех их детей.
- Предварительная причина смерти - удушение угарным газом.
- Впоследствии стало известно, что от угарного газа погибла семья целительницы и поэтессы Оксаны (Русаны) Гордиенко.
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