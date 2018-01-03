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Семья прикарпатской целительницы погибла из-за соседского котла, - СМИ


фото: Facebook
Вероятной причиной трагедии, в которой в Ивано-Франковске погибли семеро членов семьи Гордиенков, стал новый газовый котел

Об этом сообщает "Галка" со ссылкой на городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Новый котел был установлен в квартире соседей погибшей семьи.

По утверждению газовиков, котел не был должным образом введен в эксплуатацию.

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