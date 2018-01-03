Семья прикарпатской целительницы погибла из-за соседского котла, - СМИ

3 января, 2018, 13:27

Вероятной причиной трагедии, в которой в Ивано-Франковске погибли семеро членов семьи Гордиенков, стал новый газовый котел

Об этом сообщает "Галка" со ссылкой на городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Новый котел был установлен в квартире соседей погибшей семьи.

По утверждению газовиков, котел не был должным образом введен в эксплуатацию.