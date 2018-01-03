Рынок новых коммерческих авто в Украине за 2017 вырос на 38%

"Всего по итогам года в Украине было зарегистрировано 11,5 тыс. новых коммерческих авто. Таким образом, в этой части автомобильного рынка потребительская активность выросла на 38 процентов", - говорится в сообщении.

Наибольший спрос в 2017 году имели автомобили марки Renault. С января по декабрь процедуру регистрации прошли 2147 коммерческих автомобилей этой французской марки. По сравнению с предыдущим годом продажи коммерческих моделей Renault в Украине увеличились на 27 процентов.

На втором месте с результатом 1 173 автомобили – Fiat. Продажи Fiat в прошлом году выросли на 12 процентов.

Третий показатель у Ford – тысяча сто двадцать шесть машин (+86% к 2016 г.).

На четвертой позиции рейтинга, несмотря на введенные санкции, российский ГАЗ, автомобили которого пополнили украинский автопарк 962 новыми коммерческими автомобилями. По сравнению с предыдущим годом спрос на автомобили группы ГАЗ вырос на 3 процента.

Также в пятерку лидеров рынка 2017 года вошел Volkswagen с 911 реализованными автомобилями (+27%).

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