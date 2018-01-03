Розенко назвал условия дальнейшего повышения "минималки"

"С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3723 гривен. Но в законе о Государственном бюджете Украины зафиксировано, что по итогам 1 квартала мы должны вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты", - сказал он.

В то же время вице-премьер-министр подчеркнул, что для осуществления такого шага должны быть экономические предпосылки.

"Мы должны нарастить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в Государственный бюджет. Ведь решение о повышении размера зарплат должно быть прежде всего экономически обоснованным", - отметил Розенко.

Он также подчеркнул, что повышение соцстандартов и уровня соцзащиты населения – это идеология действующей власти: "Поэтому зарплаты и пенсии будут расти и дальше".

Читайте также: В Украине хотят снова повысить минимальную зарплату, теперь до 4100. Почему это плохая идея