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Розенко назвал условия дальнейшего повышения "минималки"

По итогам первого квартала 2018 года правительство рассмотрит возможность дальнейшего повышения минимальной зарплаты
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо.TV" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3723 гривен. Но в законе о Государственном бюджете Украины зафиксировано, что по итогам 1 квартала мы должны вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты", - сказал он.

В то же время вице-премьер-министр подчеркнул, что для осуществления такого шага должны быть экономические предпосылки.

"Мы должны нарастить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в Государственный бюджет. Ведь решение о повышении размера зарплат должно быть прежде всего экономически обоснованным", - отметил Розенко.

Он также подчеркнул, что повышение соцстандартов и уровня соцзащиты населения – это идеология действующей власти: "Поэтому зарплаты и пенсии будут расти и дальше".

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  • Порошенко считает, что при условии благоприятных факторов минимальную зарплату украинцев можно будет повысить до 4100 гривен.
  • В правительстве уверены, что повысить минимальные зарплаты до 4100 гривен удастся без эффекта на инфляцию.

 

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