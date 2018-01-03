Россия продолжает тактику контролируемой эскалации, - Климкин

3 января, 2018, 22:40

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной Украине части Донбасса

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой немецкого МИД Зигмарем Габриэлем в Киеве, передает Эспрессо. TV.

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только из обстрелов, но и из того, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", — отметил министр.

Климкин подчеркнул, что признаком продолжения данной тактики есть и выход России из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).