Россия продолжает тактику контролируемой эскалации, - Климкин
3 января, 2018, 22:40
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной Украине части Донбасса
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой немецкого МИД Зигмарем Габриэлем в Киеве, передает Эспрессо. TV.
"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только из обстрелов, но и из того, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", — отметил министр.
Климкин подчеркнул, что признаком продолжения данной тактики есть и выход России из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
- 18 декабря Россия отозвала своих офицеров из Совместного центра контроля и координации на Донбассе.
- Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Россия намеренно отозвала своих офицеров перед эскалацией нарушений режима прекращению огня.
- Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия приняла подобное решение, чтобы подставить бойцов ВСУ.
- Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал вернуть российских представителей в СЦКК и снизить уровень насилия на Донбассе.
- Ранее Климкин обсудил с генсеком ООН перспективы введения миротворцев на Донбасс.
- Как известно, Павел Климкин заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе после окончания в конце декабря двухлетнего мандата временного члена Совбеза ООН.
Читайте также
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
Читайте также
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе