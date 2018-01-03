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Россия продолжает тактику контролируемой эскалации, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной Украине части Донбасса

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой немецкого МИД Зигмарем Габриэлем в Киеве, передает Эспрессо. TV.

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только из обстрелов, но и из того, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", — отметил министр.

Климкин подчеркнул, что признаком продолжения данной тактики есть и выход России из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

  • 18 декабря Россия отозвала своих офицеров из Совместного центра контроля и координации на Донбассе.
  • Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Россия намеренно отозвала своих офицеров перед эскалацией нарушений режима прекращению огня.
  • Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия приняла подобное решение, чтобы подставить бойцов ВСУ.
  • Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал вернуть российских представителей в СЦКК и снизить уровень насилия на Донбассе.
  • Ранее Климкин обсудил с генсеком ООН перспективы введения миротворцев на Донбасс.
  • Как известно, Павел Климкин заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе после окончания в конце декабря двухлетнего мандата временного члена Совбеза ООН.
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