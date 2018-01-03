"Я такого сына строгать не буду". В сети возмутились из-за гомофобного номера новогоднего "Квартала-95"
Об этом написали правозащитные активисты в Facebook.
Номер начался со слов комика Владимира Зеленского о том, что в США появился новый тренд - камин-аут. "Какая-то известный человек, звезда, признается в том, что он теперь не "он", а "она", - говорит Зеленский.
Далее он предлагает понаблюдать за генеральной репетицией спектакля «Буратино» в Нежинском театре юного зрителя после того, как главный герой рассказал, что стал "Буратино".
Сначала звучит известная песня о персонаже, правда, с изменениями от "Квартала".
"... скажите, как его зовут: "Пи- .."- режиссер останавливает песню и просит исполнить песню правильно. Зато коллектив добавляет в состав еще два: "Бу-рас!".
Когда труппа выдает еще несколько гомофобных шуток, режиссер просит их быть более толератными. Однако когда Буратино подходит к нему, режиссер просит его отойти. После этого еще один герой - Папа Карло отказывается играть в одном спектакле с Буратино со словами: "Вы меня извините, но строгать такого сына я не буду".
В сценке, где Папа Карло дарит Буратино азбуку, режиссер просит его сесть ближе к отцу. Однако тот подвигает Буратино ногой от себя.
На сценку отреагировали активисты. О гомофобном номере в Facebook написала правозащитница София Лапина.
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