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"Я такого сына строгать не буду". В сети возмутились из-за гомофобного номера новогоднего "Квартала-95"

В новогоднем выпуске "Вечернего квартала" на 1+1 показали гомофобную сценку, в которой Буратино стал "Буратиной"

Об этом написали правозащитные активисты в Facebook.

Номер начался со слов комика Владимира Зеленского о том, что в США появился новый тренд - камин-аут. "Какая-то известный человек, звезда, признается в том, что он теперь не "он", а "она", - говорит Зеленский.

Далее он предлагает понаблюдать за генеральной репетицией спектакля «Буратино» в Нежинском театре юного зрителя после того, как главный герой рассказал, что стал "Буратино".

Сначала звучит известная песня о персонаже, правда, с изменениями от "Квартала".

"... скажите, как его зовут: "Пи- .."- режиссер останавливает песню и просит исполнить песню правильно. Зато коллектив добавляет в состав еще два: "Бу-рас!".

Когда труппа выдает еще несколько гомофобных шуток, режиссер просит их быть более толератными. Однако когда Буратино подходит к нему, режиссер просит его отойти. После этого еще один герой - Папа Карло отказывается играть в одном спектакле с Буратино со словами: "Вы меня извините, но строгать такого сына я не буду".

В сценке, где Папа Карло дарит Буратино азбуку, режиссер просит его сесть ближе к отцу. Однако тот подвигает Буратино ногой от себя.

На сценку отреагировали активисты. О гомофобном номере в Facebook написала правозащитница София Лапина.

Студия "Квартал-95" удалила видео с YouTube и извинилась в комментариях после того, как пользователи начали распространять посты с хэштегом #студиядно95. Однако активисты говорят, что этого мало и 4 января планируют провести акцию под зданием телеканала.
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