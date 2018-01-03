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Появилось видео украинского ракетного комплекса "Гром-2", который может поражать на расстоянии 300 километров


фото: Випробування ракетного двигуна до "Грім-2"
Украинский оперативно-тактический компекс "Гром-2" готов к полевым испытаниям

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Мобильная пусковая установка "Гром-2" предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа “земля-земля”.

Этот комплекс сможет поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.

Ранее "Гром-2" уже прошел испытания двигателя ракет.

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