Появилось видео украинского ракетного комплекса "Гром-2", который может поражать на расстоянии 300 километров

3 января, 2018, 07:51

Украинский оперативно-тактический компекс "Гром-2" готов к полевым испытаниям

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Мобильная пусковая установка "Гром-2" предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа “земля-земля”.

Этот комплекс сможет поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.

Ранее "Гром-2" уже прошел испытания двигателя ракет.