После легализации марихуаны в Калифорнии не хватает магазинов, чтобы удовлетворить спрос

3 января, 2018, 12:23

После окончательной легализации марихуаны в американском штате Калифорния от легального рынка этого наркотика ожидают до $1 млрд налоговых доходов в год

Об этом сообщает Reuters.

Большинство административных юрисдикций в Калифорнии ожидают высоких продаж марихуаны в рекреационных целях в новогодние праздники. Однако еще несколько недель калифорнийские города, в частности Лос-Анджелес и Сан-Франциско, не будут полностью готовыми для продаж марихуаны из-за бюрократических мероприятий, связанных с предоставлением лицензий. Сейчас право на продажу "травки" в Калифорнии с развлекательной целью получили лишь 40 магазинов по всему штату.

В калифорнийских магазинах с марихуаной уже выстраиваются огромные очереди Отныне в Калифорнии человек в возрасте от 21 года может купить до унции (28 г) конопли. Продажа будет осуществляться с 6:00 до 22:00. Употребление марихуаны будет запрещено в общественных местах и ближе чем за 300 метров от школ, а также во время вождения авто.

Калифорнийцы также смогут выращивать без специальных разрешений до 6 кустов конопли.

В то же время в 70 округах штата действуют собственные местные законы, из-за чего разрешение на продажу марихуаны в этих местностях не будет действовать.

В 1996 году Калифорния первой из американских штатов легализовала марихуану в медицинских целях. На сегодня марихуана также легализована в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне, Аляске и Неваде. Годовой оборот черного рынка каннабиса в США составляет $5,1 млрд долларов, а в случае его легализации может вырасти до $5,8 млрд до 2021 года.

фото: REUTERS