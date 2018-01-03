Порошенко подписал закон, который упростит привлечение инвестиций и работу бизнеса

3 января, 2018, 15:38

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон имеет целью решить проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устранить дисбаланс в законодательстве и ввести европейские принципы по определению и регулированию публичных компаний.

Положениями документа, в частности, меняется подход к определению акционерных обществ публичными или частными и предлагается отказаться от фиксирования типа общества в его наименовании.

Также исключается требование к банкам быть только в форме публичных акционерных обществ. При этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.

Кроме того, закон расширяет объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков. При этом отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.

Документом также предусмотрено уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, введена возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ужесточены требования к прозрачности наблюдательных советов акционерных обществ, введенное избрание независимых членов, расширенные полномочия советов.