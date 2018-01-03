Полиция установила последние часы жизни Ноздровской

3 января, 2018, 08:31

В полиции рассказали о "некоторых подвижках" в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской

Об этом сообщает "Укринформ".

"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся. Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не вставлены, думаю, за завтрашний день (3 декабря, - ред.) отработаем", - заявил после встречи с инициативной группой активистов глава полиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

По его словам, согласно экспертизе, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли тело.

"Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом", - добавил Ценов.

Также глава полиции Киевщины подтвердил, что дочери и родителям Ноздровской предоставили охрану.

"Сейчас обратилась к нам представитель дочери и родителей. На сегодняшний день следователи вынесли постановление и выставлена ​​охрана этим гражданам", - сообщил Ценов.

Он также добавил, что сделает все возможное, чтобы найти убийц Ноздровской.

"Мы будем работать в сжатые сроки. Я сделаю все, чтобы данное преступление было раскрыто. Я сейчас назначил служебное расследование, изучают все материалы, все обращения Ирины по делу об убийстве ее сестры", - подчеркнул Ценов.

Читайте также: Убийство правозащитницы Ноздровской. Все, что известно

Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.

Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мая 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

28 декабря Ноздровская не дала выпустить по амнистии Росошанского.

Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.

Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.

Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы.

Полиция допросила около 50 человек по делу об убийстве.

2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.

Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.

Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.

Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Дочка Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.