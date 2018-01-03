Полиция наградила сотрудников "Укрпочты", которые помогли схватить террориста и освободить заложников в Харькове

3 января, 2018, 14:54

МВД наградила трех сотрудниц "Укрпочты" за смелые и решительные действия во время обезвреживания террориста и освобождения заложников в харьковском отделении почты

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Операторы отделения "Укрпочты" Анна Коропец и Елена Лукьяненко, а также начальница этого отделения Виктория Мущир получили женские часы.

Также ценный подарок - мужские часы - получил частный предприниматель Алексей Маврин.

За образцовое выполнение служебных обязанностей и преданность присяге наградили нагрудными знаками "За отвагу в службе" полицейских, участвовавших в спецоперации по освобождению заложников.

Глава Нацполиции Сергей Князев поблагодарил граждан и сотрудников полиции, благодаря действиям которых злоумышленник был обезврежен без силового штурма здания.

"К такой бескровной реализации привела работа переговорщиков, психологов, а также полное взаимодействие и коммуникация между работниками оперативного подразделения и самыми заложниками", - отметил Князев.

Напомним, 30 декабря неизвестный в маске забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове.

Мужчина заявлял о том, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

По разным данным, в заложники были взяты от 9 до 11 человек, из них - 2 детей.

Как отмечал народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, нападавший на почту сначала хотел ограбить учреждение, а после того, как кто-то из присутствующих внутри вызвал полицию, решил взять заложников.

Сначала злоумышленник отпустил 2 детей и 3 взрослых.

Впоследствии президент Петр Порошенко сообщил, что все заложники успешно освобождены.

Все это время продолжались переговоры со злоумышленником, к проведению которых был привлечен его отец.

По словам одного из освобожденных заложников, человек рассказывал что у него якобы рак головного мозга.

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для Владимира Безуха, который захватил здание "Укрпочты" вместе с заложниками. Он получил содержание под стражей без внесения залога на 60 суток - до 27 февраля.