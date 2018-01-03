От Onuka до Kendrick Lamar. От музыки кайфуют президенты Порошенко и Обама

3 января, 2018, 13:09

DakhaBrakha, Portugal The Man, The Hardkiss и The National. Что добавили в свой любимый плейлист президент Украины Петр Порошенко и экс-президент США Барак Обама

Президент Петр Порошенко и экс-президент Барак Обама решили поделиться своей любимой музыкой на YouTube и Spotify.

Лучших песен 2017-го, по версии Порошенко, вошли украинские исполнители. Из них электронная группа Onuka с песней Vsesvit.

Вместе с ними оказались и DakhaBrakha с новым клипом на песню Monakh.

Также в президентский рейтинг вошел и Ріапобой.

Не забыл Порошенко и о The Hardkiss – Корабли. Клип на эту композицию группа снимала на судоремонтном заводе в Черноморске. О съемках на заводе бенд договаривался уже приехав на локацию. К счастью, группу пустили на территорию и разрешили снимать везде, где заблагорассудится.

Также в списке есть Тина Кароль, Вопли Видоплясова и Riffmaster.

В рейтинге Барака Обамы нет ни одной украинской песни, зато есть много хип-хопа и трепа. Здесь и Kendrick Lamar, и Travis Scott, и J Balvin. Всего в списке экс-президента США оказалось 15 треков.