Освобожденные из плена на Донбассе заложники проходят спецпроверку СБУ

3 января, 2018, 19:53

Освобожденные 27 декабря из плена украинцы проходят специальную проверку в Службе безопасности Украины

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире канала "112 Украина".

Он отметил, что все освобожденные относятся к процедуре с пониманием.

"Абсолютно все освобожденные проходят специальную проверку в Службе безопасности Украины. Люди к этому нормально относятся. Есть, это уже не тайна, и среди военнослужащих, и среди гражданских, люди, к которым есть ряд вопросов у наших правоохранителей. Но я в этом не вижу никакого великого греха", — сказал Тука.

Ранее советник президента Юрий Бирюков заявил, что 14 из 73 освобожденных украинцев подозреваются в дезертирстве и не получат материальную помощь до окончательного решения суда.

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