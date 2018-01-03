Освобожденные из плена на Донбассе заложники проходят спецпроверку СБУ
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире канала "112 Украина".
Он отметил, что все освобожденные относятся к процедуре с пониманием.
"Абсолютно все освобожденные проходят специальную проверку в Службе безопасности Украины. Люди к этому нормально относятся. Есть, это уже не тайна, и среди военнослужащих, и среди гражданских, люди, к которым есть ряд вопросов у наших правоохранителей. Но я в этом не вижу никакого великого греха", — сказал Тука.
Ранее советник президента Юрий Бирюков заявил, что 14 из 73 освобожденных украинцев подозреваются в дезертирстве и не получат материальную помощь до окончательного решения суда.
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- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
- На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен человек - родственники, друзья и неравнодушные граждане.
- Украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
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