Освобожденные из плена на Донбассе заложники отказались от лечения из-за внимания прессы
"Могу отметить, что есть несколько отказов от лечения в результате того, что люди не готовы быть под давлением прессы, общественности, под которым, к большому сожалению, оказались те люди, которых освободили", - сказала Зарицкая.
Она констатировала, что повышенное внимание оказалось неожиданно сложным испытанием для освобожденных из плена. "Их освободили, все их очень рады видеть, и они у нас по факту оказались на нашей же территории, но под другим давлением - ... под давлением внимания СМИ и общественности. Совершенно ответственно готов заявить, что несколько человек отказались от лечения, поехали домой из-за того, что для них это сложно", - пояснила Зарицкая.
По ее словам, остальные бывшие пленники проходят лечение по своему желанию. Возможность получить медицинскую, реабилитационную помощь оказана всем, заверила руководитель офиса уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО.
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- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
- На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен человек - родственники, друзья и неравнодушные граждане.
- Украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
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