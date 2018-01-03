Ограничения на беспошлинную пересылку товаров из-за границы отложили на год

3 января, 2018, 11:35

Ограничения на беспошлинную пересылку товаров из-за границы физическим лицам вступят в силу с 1 января 2019 года

Об этом сообщает Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, передает Еспресо.TV.

Соответствующие нормы содержит подписанный президентом закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по поводу обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (законопроект №6776-д).

Эти нововведения будут ограничивать международные почтовые и экспресс-отправления тремя пересылками на сумму до 150 евро в течение календарного месяца.

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При этом ограничения беспошлинного ввоза товаров в багаже суммой до 150 евро (в аэропортах - до 1 тыс. евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине более сутки и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года. При частом въезде беспошлинно можно ввезти товары на сумму не более 50 евро.