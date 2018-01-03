 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ограничения на беспошлинную пересылку товаров из-за границы отложили на год

Ограничения на беспошлинную пересылку товаров из-за границы физическим лицам вступят в силу с 1 января 2019 года

Об этом сообщает Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, передает Еспресо.TV.

Соответствующие нормы содержит подписанный президентом закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по поводу обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (законопроект №6776-д).

Эти нововведения будут ограничивать международные почтовые и экспресс-отправления тремя пересылками на сумму до 150 евро в течение календарного месяца.

Читайте также. 150 евро и не мечтайте. Украинцев снова хотят заставить платить пошлины на товары из-за границы

При этом ограничения беспошлинного ввоза товаров в багаже суммой до 150 евро (в аэропортах - до 1 тыс. евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине более сутки и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года. При частом въезде беспошлинно можно ввезти товары на сумму не более 50 евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2018 среда

больше новостей

3 января, 2018 среда

2 января, 2018 вторник

1 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать