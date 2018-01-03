Новые правила дорожного движения: что изменилось с 1 января. Объяснение МВД
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, изменения коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, внедрения видеофиксации нарушений дорожного движения, изменения в Порядке выдачи удостоверения водителя, изменения размера штрафов за некоторые нарушения, усиление ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
В МВД также напомнили, что уже работает новый Порядок выдачи удостоверения водителя. Отныне первое удостоверение в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное в случае, если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Если таких нарушений было не больше двух, или вообще не было — гражданин обменивает временное свидетельство на постоянное.
МВД предлагает установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более, чем на 50 км/час.
За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
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В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления – он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение – 40 800 гривен.
Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года – 40 800 гривен.
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- Напомним, с 1 января 2018 года в Украине максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час.
- Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что на дорогах в Украине с января по октябрь погибли 2317 людей.
- Суды рассмотрели только 50% дел за пьяное вождение.
- С 1 января 2018 года "международные" водительские права перестали действовать на территории ЕС.
- МВД запустило онлайн-сервис для тренировок перед тестом на водительские права.
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