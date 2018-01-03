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На полчаса быстрее Тesla. Украинец разработал батарею для электрокаров


фото: скрін з відео
Инженер из Харькова Александр Цихмистро разработал аккумуляторную батарею для электромобилей, которая в разы быстрее заряжает, чем батарея Тesla

Об этом сообщает "Объектив".

"Время зарядки в компании Тesla 40 минут до 80%, мы заряжаем батарею за 12 минут до 80%. Полный заряд у нее происходит за 75 минут, а у нас за 20 минут. Уделено внимание системам пожаротушения. Таких систем ни в одном электромобиле нет", - рассказал инженер-электромеханик.

По словам Цихмистро, в своем устройстве будет использовать два элемента Тesla, другие составляющие сделаны на 10 харьковских предприятиях.

Батарея имеет уникальную двухуровневую систему пожаротушения, систему подогрева и охлаждения. Ее мощность 24 киловатта, один ее элемент весит 15 килограммов. Эта батарея также вдвое дешевле, в отличие от импортных.

Инженер рассказывает, что для промышленного производства аккумуляторов нужно $2-3 млн. Также он заявил, что начал переговоры с китайскими и европейскими компаниями.

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