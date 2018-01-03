На Луганщине умерли трое подростков после празднования Нового года

3 января, 2018, 10:18

В Сватово на Луганщине после празднования Нового года нашли тела трех подростков

Об этом сообщает пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

2 января в одном из домов обнаружили тела 17-летних юноши и девушки и 19-летнего парня.

Правоохранители установили, что компания праздновала в доме Новый год. Празднование затянулось и молодые люди остались переночевать в квартире в ночь на 2 января. После обеда к компании пришел знакомый, который и обнаружил мертвыми товарищей и вызвал скорую помощь.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Окончательный вывод о причинах смерти будет получен после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Полиция начала расследование по факту смерти подростков.