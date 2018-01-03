На Киевщине в новогоднюю ночь 5 школьников жестоко избили и ограбили парня

3 января, 2018, 14:36

В Глевахе Киевской области пятеро школьников избили битами 18-летнего парня и украли его кошелек

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

В новогоднюю ночь около 2:30 школьники жестоко избили парня. Удары наносили деревянной битой, руками и ногами. Один из злоумышленников после избиения вытащил из кармана потерпевшего кошелек, а деньги разделил между товарищами.

Пострадавший после избиения попал в больницу.

Полиция установила личности злоумышленников. Ими оказались пятеро ребят: старшему - 14 лет, самому младшему - 12 лет. Трое из них уже попадали в поле зрения полиции.

Родители нескольких злоумышленников неоднократно привлекались к административной ответственности по статье "невыполнение родителями обязанностей относительно воспитания детей".

По факту избиения полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Согласно законодательству привлечь к уголовной ответственности за такой проступок можно с 14 лет.