На Харьковщине легковушки столкнулись лоб в лоб, есть погибший и 5 раненых

3 января, 2018, 12:45

2 января в Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

45-летняя водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, в результате чего столкнулась с автомобилем Skoda Octavia.

В результате ДТП 83-летний пассажир Chevrolet погиб на месте. Также пострадали два водителя и три пассажира Skoda, возрастом от 22 до 50 лет. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительно.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.