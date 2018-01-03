На Донетчине вандалы повредили памятник погибшим бойцам АТО
3 января, 2018, 17:20
В Константиновке Донецкой области неизвестные повредили памятник погибшим в АТО украинским военным
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел во вторник, 2 января. В Константиновское отделение полиции поступило сообщение о повреждении памятного знака в сквере Афганцев.
Памятник был установлен 13 октября 2017 года в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину от российских наемников на Донбассе.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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