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Миротворцы должны быть по всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения, - глава немецкого МИД

По мнению министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, миссия ООН должна находиться на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным, сообщает Эспрессо.TV.

"Ведь тогда это будет означать создание нового рубежа в Украине. Длительное перемирие — это основная предпосылка для нормальной жизни на востоке Украины", — отметил министр.

Габриэль во время выступления также отметил, что "надо постоянно напоминать об украинских событиях в Германии, поскольку это очень важно".

 

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