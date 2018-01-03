Миротворцы должны быть по всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения, - глава немецкого МИД
3 января, 2018, 22:25
По мнению министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, миссия ООН должна находиться на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным, сообщает Эспрессо.TV.
"Ведь тогда это будет означать создание нового рубежа в Украине. Длительное перемирие — это основная предпосылка для нормальной жизни на востоке Украины", — отметил министр.
Габриэль во время выступления также отметил, что "надо постоянно напоминать об украинских событиях в Германии, поскольку это очень важно".
- Напомним, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин и дальше будет делать все, чтобы найти решение кризиса на Донбассе, которое принесло бы мир в этот регион.
- Ранее стало известно, что, по мнению Габриэля, Украина еще не скоро станет членом ЕС. Взамен он предложил ей альтернативу.
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