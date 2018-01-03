Минюст уволил чиновника, который на собеседованиях спрашивал про Бандеру и песню "Лента за лентой"
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Отмечается, что дисциплинарная комиссия в рамках служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий Жукровским и рекомендовала освободить его от занимаемой должности.
Дисциплинарная комиссия установила, что при издании приказов Жукровский нарушил требования Конституции Украины и ряда законов.
В Минюсте отмечают, что Жукровскому сообщили о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии, но он не пришел и не предоставил хоть какие-либо объяснения комиссии.
На основании заключения дисциплинарной комиссии Минюст 28 декабря издал приказ об увольнении Жукровского.
Сам Жукровский считает решение о своем увольнении незаконным и будет оспаривать его в суде. Он говорит, что не знает, за что его уволили, но назвал много возможных причин такого решения, передает Zaxid.net.
Напомним, по информации СМИ, Жукровский во время собеседования проверял знания о дате рождения одного из лидеров украинских националистов Степана Бандеры и слов песни "Лента за лентой".
Тогда отмечалось, что по этому поводу в Минюсте будут проводить служебное расследование, после чего решат, какое дисциплинарное взыскание выберут Жукровскому: предупреждение, выговор или увольнение.
По результатам проверки представители министерства не нашли нарушений в том, что Жукровский спрашивал на собеседованиях.
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