Марчук объяснил, почему не видит перспектив размещения миротворцев ООН на Донбассе

3 января, 2018, 11:07

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук рассказал, что не видит перспективы введения в ближайшее время миротворцев ООН на Донбасс

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить", - сказал Марчук.

Он считает, что для ситуации в Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и принуждению к миру. По его словам, последнее предполагает применение оружия самими миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев.

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Марчук отметил, что поскольку уже прозвучало много заявлений на разных уровнях, в том числе, от главарей "ДНР/ЛНР" о том, что они против предложенной Украины инициативы введения миротворцев, то он не видит в ближайшее время перспективы введения миссии.

"Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко правильно сделал, что поднял этот вопрос на Генассамблее ООН", - добавил он.

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Напомним, 5 сентября по итогам встречи американского дипломата Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым - Владимир Путин поддержал идею с размещением миротворцев в зоне российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Однако он настаивает, что миротворческий контингент должен быть размещен только на линии разграничения.

Украина выступила против такого сценария. Как заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, миротворцы должны быть размещены на всей оккупированной территории Донбасса, а не только на линии разграничения.

20 сентября президент Петр Порошенко повторно обратился в Совбез ООН с просьбой о развертывании международного миротворческого контингента в зоне боевых действий на востоке Украины. Впервые Украина просила об этом еще весной 2015 года.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии в Донбассе.

Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции по миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Донбассе.

Россия и США обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, с 29 абзацев российская сторона признала приемлемыми только три.

В Министерстве обороны исключают возможность участия России в будущей миротворческой миссии на Донбассе.

Волкер заявил, что присутствие миротворческой миссии ООН на востоке Украины будет актуальным до проведения местных выборов, после которых ответственность за безопасность в регионе перейдет к украинскому правительству.

В России заявили, что не допустят работу миротворцев ООН на всей территории Донбасса, захваченной боевиками, включая российско-украинскую границу.