Ким Чен Ын возобновил линию спецсвязи с Южной Кореей
Об этом сообщает Reuters.
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал восстановить линию специальной связи в демилитаризованной зоне в поселке Пханмунджом.
Утром 3 января южнокорейские официальные лица дождались звонка с КНДР. Чиновники обеих стран проверяли работу линии и разговаривали около 20 минут. О содержании разговора Сеул не сообщил.
Связь на этой линии была прервана с февраля 2016 года. Представитель президента Южной Кореи заявил, что решение КНДР возобновить спецлинии "имеет большое значение".
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В США заявили, что не будут воспринимать серьезно переговоры между двумя Кореями, пока КНДР не начнет децентрализацию власти.
- Напомним, ранее Южная Корея предложила КНДР договориться об участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде.
- Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись угрозами применить "ядерные кнопки".
- Япония уже хочет приобрести ракеты, которые могут ударить по КНДР.
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