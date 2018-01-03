Ким Чен Ын возобновил линию спецсвязи с Южной Кореей

3 января, 2018, 16:09

КНДР возобновила линию специальной связи на границе с Южной Кореей

Об этом сообщает Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал восстановить линию специальной связи в демилитаризованной зоне в поселке Пханмунджом.

Утром 3 января южнокорейские официальные лица дождались звонка с КНДР. Чиновники обеих стран проверяли работу линии и разговаривали около 20 минут. О содержании разговора Сеул не сообщил.

Связь на этой линии была прервана с февраля 2016 года. Представитель президента Южной Кореи заявил, что решение КНДР возобновить спецлинии "имеет большое значение".

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В США заявили, что не будут воспринимать серьезно переговоры между двумя Кореями, пока КНДР не начнет децентрализацию власти.