 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ким Чен Ын возобновил линию спецсвязи с Южной Кореей

КНДР возобновила линию специальной связи на границе с Южной Кореей

Об этом сообщает Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал восстановить линию специальной связи в демилитаризованной зоне в поселке Пханмунджом.

Утром 3 января южнокорейские официальные лица дождались звонка с КНДР. Чиновники обеих стран проверяли работу линии и разговаривали около 20 минут. О содержании разговора Сеул не сообщил.

Связь на этой линии была прервана с февраля 2016 года. Представитель президента Южной Кореи заявил, что решение КНДР возобновить спецлинии "имеет большое значение".

Читайте также: КНДР запустила ракету на безумную высоту 4500 километров. Она долетит до всех штатов США

В США заявили, что не будут воспринимать серьезно переговоры между двумя Кореями, пока КНДР не начнет децентрализацию власти.

  • Напомним, ранее Южная Корея предложила КНДР договориться об участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде.
  • Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись угрозами применить "ядерные кнопки".
  • Япония уже хочет приобрести ракеты, которые могут ударить по КНДР.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2018 среда

больше новостей

3 января, 2018 среда

2 января, 2018 вторник

1 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать