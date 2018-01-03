Коммунальщики призывают киевлян не выбрасывать елку после праздников, а приносить им в пункты приема

3 января, 2018, 11:20

Жителей Киева призывают не выбрасывать новогодние елки после праздников, а приносить их в специально открытые пункты приема "Киевзеленстроя"

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель директора КП "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба.

Пункты приема заработают после 10 января в каждом из районов столицы. Услуги по утилизации елки бесплатные.

По словам Зарубы, потом этот материал используют для подсыпки деревьев в Киеве.

"После 10 января в каждом из районов города Киева откроются на наших производственных базах пункты приема елок. Их можно будет бесплатно передать нам, мы их утилизируем. В дальнейшем этот материал будет использоваться для подсыпки деревьев в этом году", - рассказал Заруба.

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